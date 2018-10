Acht mannen opgepakt voor groepsverkrachting in Freiburg

In Duitsland zijn zeven Syriërs en één Duitser opgepakt voor de groepsverkrachting van een 18-jarig meisje, twee weken geleden in Freiburg, in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. Dat meldden de politie en het openbaar ministerie vrijdag. De politie sluit niet uit dat er nog meer daders zijn.

De zeven Syriërs zijn tussen de 19 en 29 jaar en de Duitser is 25 jaar. Ze zijn alle acht gekend bij het gerecht. De meesten van hen wonen in vluchtelingenverblijven in en rond Freiburg. Ze zitten nu in voorlopige hechtenis en verschijnen binnenkort voor de onderzoeksrechter. Of ze de feiten hebben bekend, wil de politie niet kwijt.

Het 18-jarige slachtoffer kreeg in de nacht op zondag 14 oktober in een discotheek een drankje aangeboden van een onbekende. Samen met de man verliet ze club, waarna ze in een nabijgelegen struikgewas door verscheidene mannen werd verkracht.