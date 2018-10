Henry Onyekuru rekent af met ex-coach Vanhaezebrouck: “Hein heeft me het WK gekost”

Hoe zou het nog zijn met Henry Onyekuru (21)? De Nigeriaanse flankaanvaller die Eupen – of toch vooral de Aspire Foundation – een slordige 8 miljoen euro rijker maakte, wordt dit seizoen door Everton uitgeleend aan het Turkse Galatasaray. In een interview met het Duitstalige Grenz Echo blikt Onyekuru vooruit op het duel tussen zijn twee ex-clubs én rekent hij nog eens af met zijn ex-coach Hein Vanhaezebrouck. “Hij gaf me niet eens de kans om te tonen dat ik fit was.”

Van het vredige Eupen naar het hectische Istanbul in iets meer dan een jaar. Henry Onyekuru is sinds zijn overstap naar Galatasaray in een totaal nieuwe wereld beland. Ter illustratie: de volledige bevolking van Eupen (19.526 inwoners) past bijna drie keer in het Türk Telekom Stadium (capaciteit: 52. 652 toeschouwers), waar Onyekuru dit seizoen zijn kunstjes mag tonen in de Turkse competitie én de Champions League.

Het duel van zondag tussen zijn twee Belgische ex-clubs roept voor Onyekuru pijnlijke herinneringen op. Als speler van Anderlecht liep hij uitgerekend tegen Eupen vorig jaar in december een zware knieblessure op, die hem uiteindelijk zijn deelname aan het WK zou kosten. Tot daar de officiële versie van Anderlecht. Onyekuru zelf blijft beweren dat hij het WK wél had kunnen halen, maar dat hij geboycot werd door Hein Vanhaezebrouck. “Die blessure was één van de moeilijkste momenten van mijn carrière”, blikt hij terug. “Daarna heb ik er alles aan gedaan om zo snel mogelijk weer fit te zijn. Omdat ik absoluut naar het WK wilde met Nigeria.”

Tijdig speelklaar

Dat Onyekuru uiteindelijk geen plaats kreeg in de Nigeriaanse selectie, zit nog altijd diep bij de winger. “Ik was nochtans op tijd speelklaar. Alleen heb ik bij Anderlecht de kans nooit gekregen om dat te tonen. Aan tien minuten speeltijd had ik genoeg gehad om de bondscoach te overtuigen dat hij op me kon rekenen. Maar zelfs dat werd me niet gegund. In Play-Off 1 heeft Vanhaezebrouck me twee keer op het laatste moment uit de wedstrijdselectie gezet. Vooral tegen Club Brugge was dat een enorme ontgoocheling. Toen heb ik beslist dat ik Anderlecht wilde verlaten. Ik moest spelen om het WK te halen, maar Vanhaezebrouck deed koppig zijn eigen zin. Het feit dat hij niet tegen mij praatte, maar het wel in de pers over mij had, maakte me alleen maar kwader.”

Goede herinneringen heeft Onyekuru dus niet aan zijn laatste maanden bij Anderlecht, maar de club op zich verwijt hij niets. “Zowel Eupen als Anderlecht betekent veel voor mij. Ik volg de resultaten van Eupen nog op de voet. Het zal voor mij altijd de club blijven waar alles begonnen is. Ik zal nooit vergeten vanwaar ik kom. Als jonge speler heb ik alles geleerd in Eupen. Maar ook in Anderlecht heb ik nog veel vrienden. Dat zondag de beste moge winnen. Thuis heeft Eupen altijd een kans. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze stunten aan de Kehrweg. Maar aan de andere kant is Anderlecht altijd een te duchten tegenstander.”