Emiel (10) neemt woord in gemeenteraad: “Doe iets alstublieft, want de stank op onze school is niet te harden”

Evergem / Sleidinge - De tienjarige Emiel Vermeulen van het vijfde leerjaar was tijdens het vragenhalfuurtje van de burger de woordvoerder van leerlingen en personeel van de gemeentelijke basisschool in Sleidinge. In hun naam klaagde hij de stank van de toiletten in die onderwijsinstelling aan. Hij vroeg om het probleem heel dringend op te lossen.

“Die stank van de toiletten is heel erg. Dat vinden ook al mijn klasgenoten en andere kinderen, maar ook de juffen en meesters en de poetshulp”, zei Emiel. “We willen dat voor dat probleem snel een oplossing komt. Daarom stelden we een petitie op die door 105 mensen is ondertekend. Hoewel we nog geen zestien jaar zijn, willen we toch dat er naar ons geluisterd wordt”, zette de mondige leerling de eis kracht bij.

Omdat schepen van Onderwijs Rob Trenson (N-VA) om persoonlijke redenen afwezig was, antwoordde schepen van Patrimonium Filip Lehoucq (CD&V) in zijn plaats. “We kennen de problemen van het sanitair in onze scholen al vier jaar en stelden daarvoor een dossier samen. Het sanitair aan de polyvalente zaal is in orde. Dat van de gymzaal en ook de douches zijn zeker niet perfect De toiletten van de grote speelplaats zijn drie jaar geleden vervangen, maar dat was blijkbaar slechts een halve oplossing. Ze zijn zeker niet oké”, gaf Lehoucq toe.

Volgens hem zijn de geraamde kosten voor de werken zo’n 2 miljoen euro. “60 procent van dat bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Op de beslissing van onze in 2014 daarvoor ingediende aanvraag is het echter zes jaar wachten. De bevoegde dienst zal ons dus pas in 2020 daarover uitsluitsel geven, maar de centen zijn ons beloofd en zullen we ook krijgen. We moeten dus geduld oefenen. Ik weet dat jij niet meer zal kunnen genieten van het nieuwe sanitair. Intussen kreeg de gymzaal een nieuwe gevel en vloerbedekking. Die werken betaalde de gemeente zelf”, suste Lehoucq de aanwezige leerlingen en hun ouders.

“Al 42 jaar stank”

Een oud-leerling bevestigde dat die toiletten al 42 jaar geleden stonken. “We vermoeden dat de afvoerbuizen de oorzaak zijn van de stankhinder. Die is zo groot dat de buitendeur van de sanitaire ruimte dag en nacht moet openstaan”, zeggen leerkrachten.

“Als de overlast zo groot is, moeten we toch bekijken wat we voorlopig kunnen doen om op korte termijn de meeste geurhinder weg te nemen”, besloot de schepen. Daarmee gaf hij Emiel toch extra hoop op een oplossing.