Gert Verheyen: “Wie er elk weekend twee binnentrapt, mag moeilijk doen tegen mij”

Gert Verheyen (47), dat is vleesgeworden nuchterheid. KV Oostende speelt zeker nog niet zoals hij voor ogen heeft, maar zijn idealen opgeven? Dat nooit. Show verkopen voor de dug-out, scheldtirades inoefenen of lange-halen-vroeg-thuisvoetbal: hij vertikt het allemaal. Trainer zijn is een kwestie van principes. Vier maanden clubtrainer, een tussenstand. “Denk je nu echt dat wanneer je aan de zijlijn met je hand op je kin slaat, dat iedereen de kopjes omhooghoudt?”