Pieter wint spelletje op radiozender Joe en is in één klap 10.100 euro rijker

Assebroek / Brugge - Radioluisteraar Pieter uit Assebroek is maar liefst 10.100 euro rijker dankzij het spelletje ‘De Lach van Joe’ op radiozender Joe. Na 101 foute gokken en 2 tips wist hij de lach toe te schrijven aan Nicole van het legendarische Vlaamse showbizzkoppel Nicole & Hugo. Pieter gaat de herfstvakantie in met een smak geld.

Al twee weken kunnen de Joe-luisteraars elke dag tussen 7 uur en 19 uur meespelen met ‘De Lach van Joe’ en raden naar een typische, unieke lach van een bekende Vlaming.

Vrijdag was het de laatste keer dat de luisteraars konden meespelen met ‘De Lach van Joe’ en Pieter was de grote winnaar. “Yes! Jesus christ. Allé seg, het was dus echt Nicole. Schitterend”, vertelde een intens gelukkige Pieter op de radio.

Pieter kwam zijn cheque persoonlijk afhalen bij het Joe-avondspitsduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck. “Ik zat op mijn werk. Ik ben uit de bureau gelopen omdat de radio daar te luid stond en ik ben in een lege meetingroom gekropen. Ik heb me even afgezonderd, want het kwam niet goed. De collega’s waren zot enthousiast, maar eerst was er ongeloof. Mijn vrouw dacht ook dat het een grapje was”, lachte Pieter.

Raf en Rani wilden weten wat Pieter met het geld gaat doen: “Ik denk dat er wel een kort citytripje met mijn vrouw vanaf kan.”

Raf en Rani belden Nicole van Nicole & Hugo ook even op om te weten te komen waar ze zo hard om moest lachen: “Mijn leven bestaat gewoon uit een lach, maar ik weet niet of ik een speciale of een normale lach heb. Bij het opnemen van mijn lach lieten ze een sneeuwman zien waar iemand in zat en die liet de voorbijgangers schrikken”, lachte Nicole.