Over klappen bij Lille en Hamburgate bij de Duivels: Exclusieve voorpublicatie uit de biografie van Eden Hazard

Eden Hazard eindigt op 3 december wellicht in de top drie van de Gouden Bal, de officiële trofee voor de beste voetballer ter wereld. Geen enkele Belg deed hem dat dan ooit voor. Maar de nu 27-jarige balkunstenaar is niet zonder slag of stoot op dit hoge niveau geraakt. Dat hij talent had, wist iedereen. Maar zijn speelse natuur leek even zijn ‘Grote Doorbraak’ in de weg te staan. Sportjournalist Frank Van de Winkel schreef een boek waarin haarfijn uit de doeken wordt gedaan hoe de speelvogel van weleer uitgroeide tot absolute wereldtop. In een voorpublicatie van de biografie ‘Eden Hazard, tussen de lijnen’ blikken we terug op zijn eerste stappen in de A-kern van Lille OSC en het befaamde hamburgerincident bij de Rode Duivels.