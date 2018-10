Tottenham nog tot eind dit jaar in Wembley

Tottenham zal zijn thuiswedstrijden nog zeker tot het einde van dit jaar in Wembley moeten afwerken. De terugkeer naar het volledig vernieuwde White Hart Lane, de traditionele thuishaven van de Londense club, is omwille van veiligheidsredenen uitgesteld. Dat maakte voorzitter Daniel Levy vrijdag bekend in een perscommuniqué.

De Spurs hopen om de partij met Manchester United van 13 januari te kunnen beslechten in het gloednieuwe White Hart Lane dat werd uitgebreid tot een capaciteit van 62.000 toeschouwers. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Tottenham al op 15 september zou terugkeren voor het duel met Liverpool. Door problemen met het veiligheidssysteem moest die inhuldiging uigesteld worden.

“Ik had graag een exacte datum kunnen geven voor onze eerste wedstrijd in White Hart Lane, maar omwille van factoren die buiten onze macht vallen, moeten we voorzichtig zijn met voorspellingen over de inhuldigingswedstrijd,” verklaarde Daniel Levy.