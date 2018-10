Grote politieactie in Duits pretpark na dreiging, bezoekers geëvacueerd: “Chaos”

De Duitse politie is massaal uitgerukt naar het pretpark Movie Park in Bottrop (nabij Oberhausen) vanwege een dreiging. Het park ging eerder dicht en is ontruimd.

De bedoeling was dat Movie Park vrijdagavond extra lang open zou zijn, maar dat pakte anders uit. Na een dreigtelefoontje liet het park geen bezoekers meer toe en ging het eerder dicht. Er werd een grote politieactie op poten gezet.

Een regionaal openbaar vervoerbedrijf spreekt van een bommelding en stelt dat er verschillende haltes tijdelijk niet bediend worden.

De autoriteiten laten in een persverklaring weten dat er geen acute dreiging is. Door de ontruiming was het behoorlijk chaotisch op de parking, klinkt het op sociale media.