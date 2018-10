NMBS snoeit in compensaties bij vertragingen: trein ‘maar’ halfuur te laat? Dan geen terugbetaling

Met de stiptheid van de treinen gaat het al maanden van kwaad naar erger. Volgens de voorlopige nieuwe beheersovereenkomst van de NMBS zouden herhaalde vertragingen tot een halfuur nu ook niet meer gecompenseerd worden. Een slag in het gezicht van pendelaars die dagelijks de trein nemen. “En een totaal gebrek aan ambitie van de regering”, zeggen de reizigersverenigingen.

Vraag pendelaars op bepaalde treinlijnen – zoals Brussel-Antwerpen – hoe vaak ze vertraging hebben en de kans is groot dat ze “dagelijks” antwoorden. Hebben zij in een periode van zes maanden minimaal twintig vertragingen van meer dan 15 minuten? Of hebben ze er minimaal tien van meer dan een halfuur? Dan komen de pendelaars in aanmerking voor een zogenaamde “compen­satie voor herhaalde vertraging”.

Maar mogelijk niet voor lang meer. In de voorlopige versie van de nieuwe beheersovereenkomst voor de NMBS zijn alle compensaties voor minder dan dertig minuten weggesnoeid. En net die vertragingen komen het vaakst voor. Dat raakt een gevoelige snaar bij reizigers­organisaties TreinTramBus en haar Franstalige tegenhanger ­Navetteurs.be. Want uit de meest recente cijfers van de spoormaatschappij blijkt dat de stiptheid van de treinen in september een nieuw dieptepunt bereikte. Slechts 84 procent kwam toen op tijd. De regering legt nochtans een streefcijfer van 92 procent op.

Reizigers straffen

“De federale regering lijkt in de nieuwe beheersovereenkomst een genoegen te ­nemen met de slechte stiptheid”, zegt Gianni Tabbone, woordvoerder van Navetteurs.be. “Ze bestraft de ­reiziger nog meer door het compensatiesysteem te verminderen.”

In een persbericht klaagden de organisaties het gebrek aan ambitie van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) al aan. Het “klant is koning”-principe is volgens de verenigingen verder weg dan ooit. Ook consumentenorganisatie Test Aankoop schaart zich achter de bezorgdheden van de reizigersverenigingen.

Bij de NMBS wenste niemand te reageren, omdat de beheersovereenkomst nog niet werd goedgekeurd. Nochtans lokte die de af­ge­lopen weken al heel wat ­negatieve reacties uit. Eerst werd de spoormaatschappij teruggefloten toen ze verkondigde dat fietsen niet meer zouden mogen meereizen op treinen tijdens de spitsuren. Daarna ging CEO Sophie ­Dutordoir in de clinch met de regering toen ze liet weten dat treinen zonder trein­begeleiders er niet zouden komen zolang zij baas is van de NMBS.