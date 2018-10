Dit Vlaamse dementenkoor mag optreden in Vaticaanstad: “In Rome denken ze dat we alle oudjes euthanaseren”

Bonheiden -

Zingen haalde hen al uit hun isolement en deed hen opnieuw emoties ontdekken. En nu gaat het Regenboogkoor van woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden, waar de bewoners met ­dementie zingen, zelfs optreden in Vaticaanstad. Ook de paus komt misschien kijken. Het wordt een huzarenstuk om er te geraken, met mensen in een rolstoel die snel verontrust zijn. “Onze visie is dat deze mensen méér zijn dan hun aandoening. Dan overstijg je praktische bezwaren.”