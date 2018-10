Aardverschuiving in Belgisch voetbal? CD&V wil voetbalsector fiscaal aan banden leggen

In de nasleep van Operatie Propere Handen heeft CD&V een wetsvoorstel klaar voor een grondige hervorming van de fiscale en RSZ-voordelen voor sportclubs. Het zou voor een aardverschuiving zorgen in de voetbalsector.

LEES MEER. Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Clubs moeten op de blaren zitten”

Parlementsleden Roel Deseyn en Stefaan Vercamer van CD&V gooien met hun wetsvoorstel een stok in het hoenderhok. Al meer dan vijftig jaar betalen alle profsporters een lagere RSZ-bijdrage en al meer dan tien jaar krijgen de sportclubs een forse korting op hun bedrijfsvoorheffing. Zoals u eerder in Het Nieuwsblad kon lezen, zorgt dit ervoor dat topvoetballers minder belastingen betalen dan een vuilnisman of secretaresse. Jaarlijks kosten deze voordelen de overheid 130 miljoen euro.

Daarom willen beide parlementsleden de korting op de bedrijfsvoorheffing van tachtig procent aan strengere voorwaarden verbinden. Nu is het zo dat sportclubs dat bedrag vrij mogen besteden als het gaat over lonen van sporters jonger dan 26 jaar. CD&V pleit ervoor om dat te verlagen naar 19 jaar. Dit zou moeten leiden tot meer investeringen in de jeugdopleiding door alle clubs.

Roel Deseyn Foto: Photo News

Op het vlak van de sociale zekerheid is het nu zo dat sporters maximum 868 euro per maand betalen, hoeveel zij ook verdienen. Dit betekent dus dat een topvoetballer, die tot 100.000 euro per maand verdient, amper 0,9 procent RSZ betaalt. Bij een gewone werknemer is dit 38 procent. CD&V stelt nu voor om dit voordeel enkel nog toe te staan aan sportbeoefenaars die minder dan 6.800 euro per maand verdienen. “De voorbije tien jaar kostten de voetballonen de Schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. We willen opnieuw een rechtvaardige spanning creëren ten aanzien van andere jobs. Daarbij raken we niet aan de kleinere clubs en minder verdienende sporters, die de steunmaatregelen wel degelijk nodig hebben”, zegt Vercamer.

Coucke en François

Nog een opmerkelijke maatregel in hun wetsvoorstel is dat zij het minimumloon voor sporters die niet uit de Europese Unie komen, willen aanpassen naar anderhalve keer het gemiddeld loon per sporttak, naar analogie van Nederland. Voor het voetbal (met een gemiddeld jaarloon van 337.000 euro) zou dat een verzesvoudiging betekenen tot 505.500 euro. “Het lage minimumloon nu is voordelig voor clubs die zo spelers aantrekken in de hoop hen later met winst te kunnen verkopen. Daar worden niet de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van”, aldus Deseyn. Alle eersteklassers samen betaalden afgelopen jaar 42 miljoen euro aan makelaars.

Deseyn en Vercamer lanceren hun wetsvoorstel in de commissie Financiën en hopen zo het debat open te trekken. “Dit is een schot voor de boeg waarmee we hopen het evenwicht te bewaren tussen Belgische sportsectoren, die competitief blijven zonder fiscale uitwassen.” Op 6 en 14 november staan er hoorzittingen gepland over het voetbaldossier met Pierre François en Marc Coucke van de Pro League en met ministers Johan Van Overtveldt en Maggie De Block.