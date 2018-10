Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Clubs moeten op de blaren zitten”

De operatie ‘Propere Handen’ – officieel operatie ‘Zero’ – is een echte splinterbom. Van binnenuit zorgde het al voor een enorme deuk in het imago. De personen die opgesloten zitten, hebben andere zorgen dan hun imago en clubs als KV Mechelen en Waasland-Beveren moeten vrezen voor hun toekomst op het niveau waar ze nu spelen. De ravage is nauwelijks te overzien. En het wordt nog erger.