Marielou over de oorlogsliefde van haar Duitse moeder en Vlaamse vader: “Ik was een schande”

Een Duits meisje en een Vlaamse jongen die in volle Tweede Wereldoorlog verliefd worden. Dat is het verhaal van de ouders van Marielou Uyttenhove (72). Of toch het romantische begin ervan. “Daarna kreeg mijn moeder met enorm veel haat te kampen.” Marielou heeft er nu een boek over geschreven. Om een stem te geven aan alle anderen die de gevolgen droegen van die woelige tijd.