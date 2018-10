Waarom 10 graden ons vandaag doet rillen, maar in februari lekker warm voelt

Vanaf dit weekend zult u een stuk minder geneigd zijn om nog terrasjes te doen. Want de eerste koude van het najaar bijt altijd dat ietsje harder, lang voor er sprake is van vriestemperaturen. Al bij 10 graden komen de sjaals en mutsen uit de kast, terwijl diezelfde temperatuur ons in de lente net niet naar zomerkleren doet grijpen. Waaraan ligt dat?