Bruno Venanzi: “Naïef? Je zou voor minder verbaasd zijn”

Een naïeve supporter met geldingsdrang? Een overmoedige zakenman met een midlifecrisis? De scepsis was niet uit de lucht toen Bruno Venanzi (48) in 2015 werd voorgesteld als voorzitter van Standard. Hij, oprichter van de leverancier in groene energie Lampiris, aan het hoofd van ’s lands meest rumoerige voetbalclub. Maar drie jaar later heeft de Luikenaar helemaal zijn draai gevonden. Zelfs een schandaal brengt hem niet uit zijn evenwicht: “Ja, ook wij hebben zaken gedaan met Bayat. Maar goed dat ik daar een factuur van heb laten opmaken.”