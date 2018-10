COLUMN. Nico Dijkshoorn: “Ontsla voetballers die vakantie vieren in Amerika”

Ik kom hier met een voorstel waarmee ik de voetballerij voorgoed zal veranderen. Clubs zullen beter gaan presteren, alles wordt gezelliger en ­iedereen staat bij de eerste zes. Het is heel eenvoudig: ontsla voetballers die vakantie vieren in Amerika. Niet nadenken. Ontslaan. Als er op Instagram of Facebook foto’s opduiken van je spits naast een zwembad in Los Angeles: ontslaan. Meteen.