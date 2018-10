Auto met jongeren botst tegen paal, wagen breekt in twee: één dode

Bij een zwaar ongeval in Lobbes (Henegouwen) is in de nacht van vrijdag op zaterdag één dode gevallen. Er raakte ook minstens één persoon gewond. Het gaat om een groepje jongeren die terugkeerden van een avondje stappen. Hun wagen brak in twee.

Het ongeval gebeurde omstreeks 4 uur zaterdagochtend, in de rue des Bonniers in Lobbes, zo bevestigt de brandweer. Een groep van acht jongeren had zich bij het uitgaan verdeeld over twee wagens: één met de bedoeling om naar huis te keren en een andere met de intentie om verder te feesten. Maar aan het rond punt des Trois Bonniers liep het mis. Eén van de voertuigen raakte van de weg en reed op een paal. De auto brak in twee.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar een passagier op de achterbank bleek al overleden. Een andere jongere werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De rest van de inzittenden bleek er minder erg aan toe, maar de bestuurder is toch overgebracht naar het ziekenhuis.

De lokale politie sloot de weg af voor het verkeer. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.