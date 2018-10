Obama haalt zwaar uit naar Trump en zijn onmogelijke belofte: “Hij heeft dit gewoon verzonnen”

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft vrijdag, op een verkiezingsmeeting in Milwaukee naar aanleiding van de tussentijdse parlementsverkiezingen van november, zwaar uitgehaald naar zijn opvolger, zonder evenwel diens naam te noemen. Obama verweet de huidige president leugenachtige beloftes.

Obama verwees naar het voornemen van Trump om nog voor de midterms van 6 november een belastingverlaging voor de middenklasse aan het Congres voor te stellen. “Maar dat Congres komt niet meer samen. Hij heeft dit gewoon verzonnen”, lachte de ex-president.

Hij hekelde ook de vele schandalen in de Trump-administratie. “Er zijn genoeg mensen in beschuldiging gesteld om een voetbalteam te vullen”, klonk het. “In mijn kabinet werd er niemand in beschuldiging gesteld”.

Obama zakte naar Wisconsin af om zijn steun te betuigen aan de Democratische kandidaten, onder wie senator Tammy Baldwin. In de peilingen liggen de Democraten op kop voor wat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden betreft, maar die peilingen bleken in het verleden al vaak onbetrouwbaar.