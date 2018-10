Kortrijkse kerkfabriek wil ‘gestolen’ schilderij terug, zelfs als daarvoor een diplomatieke rel nodig is

Een succesvolle tentoonstelling in Noord-Frankrijk bracht een in Kortrijk ontvreemd schilderij aan het licht. De kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw wil Sint-Katherina van Gaspar de Crayer terugkrijgen via diplomatieke weg.

Het Musée de Flandre in het Noord-Franse Cassel sluit begin november een tentoonstelling af gewijd aan Gaspar de Crayer, een tijdgenoot van Van Dyck en Rubens. De Crayer leefde van 1584 tot 1669.

Hij raakte wat in de vergetelheid omdat hij vooral in opdracht religieuze werken en portretten van tijdgebonden heersers schilderde. Met de Verlichting en de Franse Revolutie raakten deze thema's ondergesneeuwd. Andere schilders behandelden wel andere thema's.

Heel wat Vlamingen bezochten de tentoonstelling al. “In deze expo zijn ook werken uit Vlaanderen te zien, onder meer twee uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk”, zegt Eddy Debusschere, voorzitter van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortrijk. “Die dateren uit de beginperiode van de schilder. Er ging ook een werk uit de Sint-Maartenskerk naar Cassel. Bij die gelegenheid kreeg het een restauratiebeurt.”

Ministers

Maar het absolute topwerk in de tentoonstelling is een schilderij gewijd aan Sint-Katherina, ook van de Crayer en afkomstig van het museum in Grenoble. Dat werk staat zelfs in volle glorie op de cover van de catalogus van de expo. “Na onderzoek blijkt dat dit werk eigendom is van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het werd besteld door chirurgijn Jacques Dhont, die het schonk aan de kerk. In 1793 werd het schilderij ontvreemd door de Franse legers en via Parijs belandde het in Grenoble. Het staat onomstotelijk vast dat het kunstwerk eigendom is van de kerk. Het Musée de Flandres vermeldt dat zelfs in haar catalogus. Wij willen nu druk uitoefenen op de overheid om via diplomatieke weg dit schilderij te recupereren. We richtten al een vraag naar de ministers Jan Jambon (N-VA) en Didier Reynders (MR), maar een antwoord kwam er nog niet. Misschien vrezen ze een diplomatiek incident.”

Op 9 november om 10 uur komen de twee andere schilderijen terug naar Kortrijk. Belangstellenden kunnen ze dan zien. Het derde komt er mogelijk later aan. “Als Sint-Katherina weer in Kortrijk is, geven we een onwaarschijnlijk feestelijke inwijding.”