“UEFA wil dat KV Mechelen en W.-Beveren degraderen als matchfixing bewezen wordt ”

KV Mechelen en Waasland Beveren moeten wel degelijk vrezen voor degradatie. Dat zegt Karl Dhont, de Vlaming die de anticorruptiecel van de UEFA leidt. “Ik heb deze week een bezorgd telefoontje gekregen”, zei Dhont in Terzake. “Ze kijken bij de UEFA met argusogen naar ons land en vragen zich af vanwaar de lobby komt om die tweedeklasser (KV Mechelen, nvdr.) te beschermen. De UEFA verwacht dat België het reglement volgt. En het reglement is heel duidelijk: als matchfixing wordt bewezen, moet zowel KV Mechelen als Waasland-Beveren degraderen.”

Drie bestuursleden van KV Mechelen en de voorzitter en financieel directeur van Waasland-Beveren zijn in verdenking in de zaak ‘Propere Handen’. Bij de Belgische bond wil niemand officieel reageren, maar klinkt het dat “men zich niet onder druk laat zetten”. De bond heeft tot eind dit seizoen tijd om een “vordering voor vervalsing van de competitie” in te stellen, maar wil eerst toegang tot het strafrechtelijke dossier. De KBVB heeft zich burgerlijke partij gesteld, maar het zou nog enige tijd duren voor die inzage in de documenten kan krijgen.