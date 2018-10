Japan start bijkomende kernreactor op

In Japan heeft het concern Shikoku Electric Power zaterdag kernreactor nummer drie van de kerncentrale Ikata in West-Japan weer opgestart, nadat hij gedurende bijna een jaar stillag wegens protest van de lokale bevolking. Daarmee zijn er in het door aardbevingen en vulkanen bedreigde eilandenrijk weer acht reactoren op het hoogspanningsnet aangesloten.

De grote meerderheid van de reactoren in het land ligt echter stil, nadat Japan als gevolg van de kernramp in Fukushima in 2011 tijdelijk alle reactoren had stilgelegd en de veiligheidsvoorwaarden voor een reboot duidelijk had verstrengd. Ten tijde van de meltdown in Fukushima had de op twee na grootste economische macht ter wereld 54 reactoren op het hoogspanningsnet aangesloten.

Volgens Shikoku Eletric zal reactor 3 vanaf dinsdag stroom leveren en vermoedelijk tegen 28 november weer volledig operationeel zal zijn.

In december vorig jaar had een rechtbank een vordering van een groep burgers ontvankelijk verklaard en de reactor laten uitschakelen. De omwonenden hadden betoogd dat de exploitant het risico op een mogelijke uitbraak van de 130 kilometer verderopgelegen vulkaan Aso had onderschat. Vorige maand maakte dezelfde rechtbank de beschikking echter ongedaan met als argument dat er ook bij een vulkaanuitbarsting geen veiligheidsrisico’s zijn.