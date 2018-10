Hackers stelen gegevens van 64.000 Tomorrowland-gangers: “Wees waakzaam als je mails krijgt”

Hackers zijn aan de haal kunnen gaan met de gegevens van 64.000 tomorrowland-gangers. Ze konden inbreken in het ticketingsysteem van Paylogic en kregen zo toegang tot de database van editie 2014. Woordvoerder Debbie Wilmsen betreurt het incident, maar benadrukt dat de hackers geen gevoelige informatie in handen kregen.

Het incident dateert van een week geleden. “Toen we door Paylogic op de hoogte werden gebracht, hebben we eerst de privacycommissie ingelicht. Paylogic heeft ongebruikelijke activiteit geconstateerd op een verouderd systeem. Na een uitgebreide analyse bleek er nog een oud scanbestand van Tomorrowland 2014 op de server te staan. De betrokken server is direct offline gehaald”, klinkt het. “Vervolgens hebben we besloten om alle getroffen bezoekers een mail te sturen om ze op de hoogte te brengen.”

De woordvoerder benadrukt dat in de gestolen database geen gevoelige gegevens staan. “De data is beperkt tot een deel van de ticket kopers in 2014 en bevat alleen hun naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd en postcode. De betaalgegevens, wachtwoorden en adressen van de gebruikers zitten daar niet bij.”

Paylogic zegt het voorval te betreuren. “Wij hebben alle nodige acties ondernomen om de aanwezigheid van verdere oude scanbestanden uit te sluiten. We blijven daarnaast verder investeren in de veiligheid van ons systeem. Dit incident raakt enkel Tomorrowland 2014 en niet onze andere klanten.”

Willemsen wil de getroffen gebruikers nog waarschuwen voor eventuele phishing. “We vragen waakzaam te zijn bij het ontvangen van e-mails over kaartverkoop, promoties of andere geadresseerden die niet afkomstig zijn van officiële Paylogic- of Tomorrowland-communicatiekanalen. Alle communicatie van Tomorrowland wordt geleid door tomorrowland.com. Links tot de Tomorrowland-kaartverkoop zijn alleen te vinden via my.tomorrowland.com of officiële reispartners.”