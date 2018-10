Stichtte moordenaar brand om zijn daad te maskeren? Speurders onderzoeken roofmoord in Deurne

Deurne - Het onderzoek naar de twee lichamen die vrijdagavond in een woning in de Jan de Cordesstraat in Deurne zijn aangetroffen heeft een nieuwe wending gekregen. De speurders volgen nu de piste dat de bewoner door een onbekende om het leven gebracht is en dat die onbekende de (roof)moord wilde maskeren door brand te stichten. Dat laatste werd hem zelf fataal.

Nadat de brandweer vrijdagavond opgeroepen was voor een kamerbrand in de Jan de Cordesstraat in Deurne, vlak bij het kruispunt met de Alfons Schneiderlaan, werden in de woning twee lichamen aangetroffen. Dat van de bejaarde bewoner Jacques G. (78) en dat van een onbekende. Het leek er in eerste instantie op dat de bewoner zichzelf van het leven had beroofd.

Ondertussen heeft het onderzoek echter een zwenk genomen. De speurders gaan er nu van uit dat bewoner G. vermoord werd door de aangetroffen onbekende. En dat de moordenaar het wilde laten lijken of de bejaarde man een wanhoopsdaad gepleegd had. De indringer probeerde vervolgens brand te stichten. De onderzoekers denken dat hij op die manier sporen wilde wissen. De brandstichting zou hem echter zelf fataal geworden zijn.

“De piste dat de onbekende man de bewoner van het pand om het leven bracht, en vervolgens slachtoffer werd van zijn eigen brandstichting, wordt nader onderzocht”, bevestigt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.

Wie de onbekende man in de woning was is voor de speurders nog steeds een vraagteken. Het staat vast dat het niet om een familielid van de bewoner gaat. Het lijkt er ook op dat de moord in feite een roofmoord was, de onbekende dode was in het bezit van spullen van de bewoner. De moordbrigade van de federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak.