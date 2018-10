Iniesta had nog haar en een floptransfer werd matchwinnaar: dit was de laatste Clásico zonder Ronaldo en Messi

Zondag rond kwart over vier kijkt de volledige voetbalwereld nog maar eens naar Spanje. Dan staat in La Liga de enige echte Clásico op de agenda. Het fel geplaagde Real Madrid krijgt dan in Bernabeu het bezoek van grote rivaal FC Barcelona. Na een 1 op 12 kan enkel een zege het vel van Real-coach Julen Lopetegui redden. Voor het eerst in 11 jaar zal de Clásico gespeeld worden zonder Lionel Messi en/of Cristiano Ronaldo. Maar hoe verliep die laatste clash zonder de twee beste voetballers van dit moment?

CR7 verkaste deze zomer naar Juventus en Lionel Messi liep vorige week een breuk in de arm op. Het zorgt voor een speciale Clásico morgen, want het is van 23 december 2007 geleden dat zowel de Argentijn als de Portugees ontbraken voor de meest gevolgde wedstrijd in het voetbal. Ronaldo voetbalde op dat moment nog bij Manchester United - hij zou pas in 2009 naar Real Madrid verhuizen - en toenmalig Barcelona-coach Frank Rijkaard kon geen beroep doen op de licht geblesseerde Messi.

LEES OOK. Kan FC Barcelona het ook zonder Lionel Messi in de Champions League? De cijfers zijn vrij duidelijk

Zonder ‘de vlo’ rekende Barcelona op de creativiteit van Iniesta (toen nog met een weelderige haardos), die samen met Deco en Ronaldinho in steun speelde van diepe spits Eto’o. Thierry Henry bleef 90 minuten op de bank. Achteraan moest het centrale duo Puyol-Marquez de aanvallende tridente van De Koninklijke opvangen. Geen eitje, want Real Madrid was op dat moment ongeslagen en telde vier punten voorsprong op de Catalanen. Architect achter dat succes was ene Bernd Schuster, de Duitse trainer die momenteel het Dalian Yifang van Yannick Carrasco onder zijn hoede heeft. Schuster rekende in de aanval op clubicoon Raúl, die de steun kreeg van Robinho en Van Nistelrooy. Op het middenveld kreeg ene Julio Baptista ietwat verrassend de voorkeur op Guti, naast Mahamadou Diarra en Wesley Sneijder (ook hij nog met een mooie haardos).Het zou de juiste keuze blijken…

XI Barcelona: Valdes; Puyol, Marquez, Milito, Abidal; Deco, Touré, Xavi; Ronaldinho, Eto’o, Iniesta

Invallers: Jorquera, Thuram, Zambrotta, Dos Santos, Gudjohnsen, Henry, Bojan

XI Real Madrid: Casillas; Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze; Sneijder, M. Diarra, Baptista; Raùl, Van Nistelrooy, Robinho

Invallers: Dudek, Gago, Guti, Robben, Saviola, Miguel Torres, Marcelo

Opvallend is dat elf jaar later twee spelers nog steeds op het wedstrijdblad staan en normaliter ook aan de aftrap zullen verschijnen. Sergio Ramos - toen nog rechtsachter - is ondertussen als centrale verdediger uitgegroeid tot aanvoerder en clublegende bij Real Madrid, terwijl Marcelo nog steeds de linkerflank afdweilt. De Braziliaan moest zich destijds wel tevredenstellen met een plek op de bank ten voordele van Gabriel Heinze. Bij Barcelona is er echter niemand meer overgebleven van de toenmalige ploeg. Met Iniesta vertrok afgelopen zomer de laatste speler van dat elftal naar Japan, waar hij zijn klasse toont bij Vissel Kobe.

‘The Beast’ matchwinnaar

De wedstrijd zelf was er niet eentje voor de geschiedenisboeken, maar kende wel een verrassende matchwinnaar: Julio Baptista. De Braziliaan werd in 2005 voor 20 miljoen euro weggeplukt bij Sevilla, maar kon zich in zijn eerste seizoen in de Spaanse hoofdstad niet doorzetten. Een uitleenbeurt aan Arsenal draaide uit op een fiasco, maar onder Schuster kwam hij wel boven water bij Real Madrid. Dat resulteerde in de enige goal in de Clásico van elf jaar geleden. Na een knappe één-twee in de lucht liet hij doelman Valdés kansloos met een staalharde pegel: 0-1 in Camp Nou.

Het zou één van de weinige hoogtepunten worden van Baptista in het nagelwitte Real-shirt. In de zomer van 2008 werd hij voor 10 miljoen euro versluisd naar AS Roma. Nadien zou ‘The Beast’ - zijn bijnaam vanwege zijn stevige lichaamsbouw - nog bij Malaga, Cruzeiro en Orlando City voetballen. Afgelopen zomer werd de nu 37-jarige Baptista na anderhalf jaar zonder club plots vanonder het stof gehaald door het Roemeens Cluj. Daar kwam hij tot dusver twee keer in actie.

Real Madrid zou in het seizoen 2007-2008 onbedreigd doorstomen naar de landstitel, met aan de meet een bonus van 10 punten op Barcelona. Frank Rijkaard werd bedankt voor bewezen diensten en Barça stelde ene Pep Guardiola als opvolger. Het zou de zomer van de ommekeer worden in Camp Nou...

Nu zijn de rollen omgekeerd. Barcelona kan zijn grote rivaal mits een overwinning een stevige tik uitdelen in de strijd om de titel. Daartegenover staat Real Madrid dat gebrand is op een sterke prestatie en nood heeft aan een zogenaamde referentiematch. Na een 1 op 12 kan alleen een zege voorkomen dat coach Lopetegui op straat ligt. Alle ingrediënten zijn dan ook aanwezig om er opnieuw een voetbalspektakel van te maken. Of Ronaldo in Italië zijn televisie zal aanzetten is twijfelachtig, Lionel Messi zal wellicht wel aanwezig zijn in het stadion. In de tribune weliswaar…

LEES OOK. Barcelona moet Messi even missen, maar kan wel rekenen op de heerlijke reddingen van doelman Ter Stegen