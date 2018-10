Meunier opent de aanval op zijn ex-makelaar Frenay: “Rode Duivel dient een klacht in wegens oplichting”

Thomas Meunier heeft een klacht ingediend tegen zijn voormalige makelaar Didier Frenay. Dat meldt Le Soir. De Rode Duivel zou te weten zijn gekomen dat Frenay in 2011 bij zijn transfer van Virton naar Club Brugge een financiële constructie heeft opgezet waar hij niets vanaf wist.

Le Soir meent een document te hebben ingekeken dat stelt dat Star Factory, het makelaarsbureau van Frenay, de opbrengst van een transfer van Meunier eerlijk zou verdelen met Club Brugge: 50 procent voor elk.

Maar in 2015 wordt het zogeheten Third Party Ownership (TPO) verboden en dus moest er een oplossing bedacht worden. Club Brugge zou uiteindelijk twee miljoen euro op tafel hebben gelegd om de overeenkomst af te kopen. In de zomer van 2016 legde PSG zo’n zes miljoen euro op tafel voor Meunier.

Naar verluidt werd Meunier onlangs op de hoogte gesteld van de clausule, waar hij niet van op de hoogte was. Hij veranderde daarop meteen van makelaar. Frenay zou nog geprobeerd hebben om de brokken te lijmen, maar tevergeefs. Meunier diende bij de rechtbank van Luik een strafklacht in wegens fraude en vertrouwensbreuk.