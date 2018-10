Dronken bestuurder richt ravage aan en pleegt vluchtmisdrijf

Mortsel - In de Oude Godstraat, op de grens van Mortsel en Edegem, heeft een dronken bestuurder afgelopen nacht vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij een ravage had aangericht in de straat.

De politie was opgeroepen omdat een onbekende met een BMW 5-serie een rij geparkeerde auto’s geramd had. Ter plaatse bleek dat de bestuurder zijn auto achtergelaten had. Aan de hand van de nummerplaat kon de politie hem snel identificeren, even later werd de brokkenpiloot uit zijn bed gehaald door de politie.

“Het gaat om een 21-jarige man uit Edegem”, zegt commissaris Dirk Fonteyne van de politiezone Hekla. “Hij had te veel gedronken, zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.” Volgens de politie zijn vier van de geparkeerde wagens total loss.