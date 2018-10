Sven-Göran Eriksson gaat Filipijnse nationale ploeg coachen

De Zweed Sven-Göran Eriksson, eerder selectieheer van Engeland, is aangesteld als bondscoach van de Filipijnen. Dat heeft de manager van de Filipijnse nationale ploeg zaterdag bekendgemaakt.

“Eén van de meest legendarische coaches ooit, Sven-Göran Eriksson, wordt bondscoach van de Azkals voor de Suzuki Cup (8/11-15/12, nvdr.) en de Azië Cup (5/01-1/02, nvdr.)”, verklaarde manager Dan Palami in een video op Twitter, zonder details vrij te geven over het contract.

De voorganger van de 70-jarige Eriksson, Terry Butcher, vertrok in augustus. Hij gaf er al na twee maanden, zonder interland, de brui aan.

Eriksson, van 2001 tot 2006 Engels bondscoach, had eerder de nationale ploegen van Mexico en Ivoorkust onder zijn hoede. Sinds 2013 is hij aan de slag in China, hij coachte er Guangzhou R&F, Sjanghai SPIG en Shenzhen FC.