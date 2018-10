Dit weten we over de afzender van bombrieven aan Trump-critici: ex-stripper met lijvig strafblad die eerder al dreigde met “explosie erger dan 9/11”

De FBI hebben vrijdag een man gearresteerd die verdacht wordt van het maken en versturen van bompakketten aan Trump-critici. Intussen raken alsmaar meer details bekend over Cesar Sayoc (56). Zo werkte hij in het verleden als stripper en in 2002 dreigde hij al met een explosie “erger dan 9/11” omdat elektriciteitsleverancier dreigde de stroom af te sluiten. Hij heeft overigens een Republikeinse partijkaart en is geobsedeerd met complottheorieën.

Vrijdag kon de FBI na een dagenlange zoektocht een verdachte arresteren. De 56-jarige man, Cesar Sayoc, werd opgepakt in Plantation, een stad nabij Miami. Hij is intussen formeel in staat van beschuldiging gesteld.

In een persconferentie benadrukte de FBI-baas Christopher Wray eerder al dat de bompakketten gevaarlijk waren: “Dit waren geen nepexplosieven.” De bommen bestonden uit een PVC-pijp, een kleine klok, batterij en “energetisch materiaal”. Speurders vonden een vingerafdruk van de verdachte op één van de pakjes. Nog volgens de FBI-baas kunnen er nog pakketjes in omloop zijn.

Het busje van Sayoc was volgepleisterd met pro-Trump stickers. Foto: AFP

Lijvig strafblad

Sayoc heeft een lijvig strafblad. Zijn eerste aanvaring met het gerecht dateert van 1991. Hij werd toen op 29-jarige leeftijd gearresteerd na een diefstal. In 2002 werd hij opnieuw gearresteerd nadat hij dreigde met een explosie die “erger zou zijn dan 9/11”. De aanleiding? Zijn elektriciteitsleverancier dreigde de stroom af te sluiten vanwege achterstallige betalingen. Hij werd toen veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. In 2014 pleitte hij schuldig aan diefstal en slagen en verwondingen. Tijdens zijn probatietijd vroeg hij de gunst om de staat te mogen verlaten vanwege zijn job. Hij was toen aan de slag als road-manager voor verschillende ‘rondreizende mannelijke dans-revues’. Uit openbare documenten blijkt dat Sayoc toen aan de slag was bij “Chippendales, International Gold Productions, Cesar Palace Royale Burlesques show”. Hij verdiende toen tussen 100 en 200 dollar per dag. Zijn reisverbod woog op zijn inkomsten.

Foto: cesar sayoc Facebook.

Het is niet duidelijk of hij dit op zelfstandige basis of in dienstverband deed. In 2009 trok hij, geplaagd door loodzware schulden, bij zijn moeder in. In 2012 gingen ze beiden failliet en leefde hij vanuit zijn bestelwagen.

Complotdenker

Sayoc is in het bezit van een Republikeinse partijkaart en fervent Trump-supporter. Zijn witte bestelwagen was volgepleisterd met pro-Trump stickers en afbeeldingen van allerlei complottheorie-propaganda. Op sociale media haalde hij met de regelmaat van de klok uit naar het ‘democratisch establishment’. Hij uitte daar rechtstreekse bedreigingen aan het adres van vele Trump-critici die bompakketten hebben ontvangen.

In zijn vrije tijd was Sayoc amateur-bodybuilder. Volgens The New York Post gebruikte Sayoc steroïden en was hij om die reden zo opvliegend. Hij postte regelmatig video’s van zijn trainingen, veelal raasde hij in die video’s tegen de Democraten en uitte hij zijn adoratie voor president Trump.

“Hij was een muscle head (fitness fanaat nvdr.)”, aldus tony Valentine aan The Washington Examiner. Valentine heeft Sayoc geboekt voor een show toen hij werkte als stripper. “Hij wou eigenlijk een professioneel worstelaar worden, dat was zijn grote droom.”

Als Sayoc schuldig bevonden wordt aan alle aanklachten riskeert hij 48 jaar cel. Aan de bak komen als stripper of worstelaar zit er evenmin in, “naar onze normen is hij 900 jaar oud”, aldus nog Valentine. “Ik zou geen 50-jarige stripper in dienst nemen, neen.”

LEES MEER. Trump: “Media willen politiek scoren door misbruik te maken van bombrieven”