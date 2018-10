“Cocktail Aviapartner en Ryanair is dodelijk”: staking kan op weinig begrip van reizigers rekenen

Zaventem - De reizigers op Brussels Airport in Zaventem reageren zaterdag steeds meer gelaten op de derde stakingsdag van bagageafhandelaar Aviapartner. “De cocktail van Aviapartner met Ryanair is dodelijk”, zegt een van hen die de ochtend doorbracht in de tot slaapzaal omgetoverde hal 2. Andere tonen dan weer begrip.

Voor de tweede nacht op rij heeft Brussels Airport reizigers opgevangen die op de luchthaven gestrand raakten door de staking bij Aviapartner. Veertig personen brachten de nacht van vrijdag op zaterdag door op een veldbed in hal 2 en konden beschikken over broodjes en water. Het aantal geannuleerde vluchten is inmiddels opgelopen tot 130. In het totaal stonden er voor zaterdag 550 gepland. Vanwege de start van de herfstvakantie is het overigens erg druk op de luchthaven.

Hier en daar weerklinken frustraties. “De cocktail van Ryanair en Aviapartner is dodelijk”, klinkt het. Het gros van de reizigers reageert vrij gelaten. “Wij zijn niet boos. De mensen van Aviapartner hebben recht om te staken. Het is hun laatste wapen”, stelden enkele reizigers. “Wij voelen ons absoluut geen slachtoffers.”

De oproep van Brussels Airport om niet naar de luchthaven te komen heeft gedeeltelijk effect gehad. Aan de infobalies van de luchtvaartmaatschappij is het wel nog altijd dringen. Aan de infodesk van de luchthavenuitbater zelf is het veel rustiger dan vrijdag.