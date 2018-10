Megyn Kelly weg bij NBC na controversiële uitspraak over “blackface”

De Amerikaanse televisiejournaliste Megyn Kelly keert na haar controversiële uitspraak over “blackface” niet meer terug bij NBC News. Dat heeft de zender in de nacht van vrijdag op zaterdag laten weten.

De 47-jarige Kelly maakte begin deze week in haar eigen Megyn Kelly Today-show een opmerking die haar duur te staan kwam. Ze snapte naar eigen zeggen niet waarom iemand zich niet zwart zou mogen schminken voor Halloween. Volgens een aantal mensen verdedigde ze daarmee de zogenaamde “blackface”, wat als racistisch gezien wordt.

Woensdag bood ze haar excuses aan maar het kwaad was geschied. Donderdag kregen de kijkers een herhaling van de show te zien en ook vrijdag was ze niet op het scherm te zien.

Begin vorig jaar verliet de populaire Kelly zender Fox News, een concurrent van NBC. Bij die zender zou ze op drie jaar tijd 69 miljoen dollar verdienen. Het is niet duidelijk of ze ontslagen is, of zelf opgestapt is. Blackface staat voor de karikatuur van Afro-Amerikanen die in negentiende en twintigste eeuw door zwart geschminkte Amerikanen werd neergezet.