Harry en Meghan staan VIP-plaatsen af om zich onder supporters te mengen

Prins Harry en Meghan lieten zich opnieuw van hun beste kant zien tijdens de Invictus Games in Sydney, een sportevenement voor militairen en veteranen met een beperking. Het koppel liet de voor hen voorzien VIP-stoelen voor wat ze waren en mengde zich tussen de supporters.

Het prinselijke paar is op een 16-daagse tour door Australië en woonde maar wat graag een van de wedstrijden van de Invictus Games bij, een internationaal paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt op missie. Prins Harry is trouwens de initiatiefnemer van het evenement.

Harry en Meghan werden vergezeld door oud-voetballer David Beckham en zijn vrouw Victoria om de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Nederland bij te wonen in de basketbalfinale. Het paar vliegt zondagochtend van Sydney naar Nieuw-Zeeland, waar ze drie dagen zullen verblijven voordat ze terugkeren naar Londen.