Geen Messi, geen Ronaldo… Maar om deze 10 redenen moet u toch naar de Clasico kijken

Cristiano Ronaldo scoorde 18 keer tegen Barcelona, Lionel Messi 26 keer tegen Real Madrid. Maar de voetbalwereld treurt want beiden zijn er in de 238ste Clasico in Camp Nou niet bij. CR7 speelt bij Juventus, De Vlo is geblesseerd. Wat nu gedaan? Op zoek gaan naar andere redenen om zondagavond (17.15 uur) te kijken natuurlijk.