Horrorblessure voor iedere mannelijke voetballer: Nederlander krijgt vier hechtingen in edele delen

De Nederlandse voetballer Alexander Bannink heeft gisterenavond een horrorblessure voor iedere mannelijke voetballer opgelopen. De middenvelder van FC Emmen kreeg in de competitiematch tegen VVV Venlo de uitgestoken voet van tegenstander Roel Janssen vol in de edele delen. Nadien moest hij vier keer gehecht worden.

Het pijnlijke moment gebeurde vrijdagavond in de achttiende minuut. VVV-speler Janssen ging met uitgestoken voet naar de bal, maar raakte Emmen-tegenstander Bannink vol in diens edele delen. Het leverde hem na tussenkomst van de VAR een rode kaart op. De onfortuinlijke middenvelder moest kermend van de pijn het veld verlaten. “Ik denk dat hij zijn ‘kleine Bannink’ een paar dagen niet zal kunnen gebruiken”, verklaarde Emmen-trainer Dick Lukkien na de match aan FOX Sports. “Het was een stevige overtreding. De boel bloedde hevig en uiteindelijk moest hij ook gehecht worden.”

De thuisploeg mocht na de rode kaart bijna zeventig minuten met een man meer spelen, maar daar konden ze niet van profiteren. De match eindigde op 1-1. En Bannink? “Ik heb matig kunnen slapen”, liet de speler zaterdagochtend aan RTV Drenthe weten.

Pijnlijke avond voor Alexander Bannink van FC Emmen: vier hechtingen in edele delen https://t.co/iAZIic3WiN #rtvoost pic.twitter.com/hb5RIAp7Jn — RTV Oost Sport (@rtvoostsport) October 27, 2018