Liverpool blijft op kop in Premier League na simpele thuiszege tegen Cardiff

Liverpool blijft ook na dit weekend aan de leiding van de Premier League. The Reds wonnen in het eigen Anfield makkelijk van Cardiff met 4-1 en zet zo concurrent Manchester City, dat maandag nog speelt, op drie punten.

Na tien minuten was Mohamed Salah het meest alert in een warrige fase en zette de 1-0 op het scorebord. In de tweede helft verdubbelde Sadio Mane de score. Anfield waande zich al drie punten rijker, maar een kwartier voor het einde maakte Callum Paterson de aansluitingstreffer. De hoop van de bezoekers was maar van korte duur. Zes minuten voor tijd scoorde Xherdan Shaqiri voor het bevrijdende derde doelpunt. Opnieuw Mane zorgde uiteindelijk voor de ruime 4-1 eindstand.

Drie punten dus zoals verwacht voor Liverpool, dat daarmee aan de leiding blijft in de Premier League. Met 26 op 30 telt het drie punten meer dan Manchester City, dat maandagavond de topper speelt tegen Tottenham.

Dendoncker op de bank

Bij Wolverhampton zat Leander Dendoncker voor het eerst op de bank in een Premier League-match. Maar zijn eerste competitieminuten kreeg hij niet. De voormalige speler van Anderlecht bleef 90 minuten lang zitten en zag zijn team 1-0 verliezen van Brighton & Hove Albion.

Odoi verliest met Fulham

Fulham ontving middenmoter Bournemouth. Na een tweede gele kaart voor Kevin McDonald moesten Denis Odoi en de zijnen met z’n tienen verder, wat resulteerde in een 0-3 nederlaag voor The Cottagers. Callum Wilson (penalty) en David Brooks deden respectievelijk in de 14e en 72e minuut de netten trillen voor Bournemouth.

Huddersfield-Belgen Laurent Depoitre en Isaac Mbenza kregen op bezoek bij Watford nog voor de rust twee goals om de oren. Roberto Pereyra (10.) en Gerard Deulofeu (19.) waren de doelpuntenmakers van dienst, Christian Kabasele juichte mee vanop de bank. Die laatste mocht overigens in de 85e minuut nog opdraven voor Craig Cathcart. Isaac Succes (80.) had op dat moment de zege al veiliggesteld voor Watford.