Trump reageert op schietpartij in VS: “Doodstraf moet sneller mogelijk zijn voor dit soort daders”

Donald Trump heeft gereageerd op het dodelijke schietincident dat plaatsvond in Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennslyvania. Hij veroordeelde “haat in de Verenigde Staten” en zei dat het niets te maken heeft met de wapenwetgeving. Nog volgens de president zouden dit soort misdaden sneller bestraft mogen worden met de doodstraf. “Zij moeten nu de ultieme prijs betalen”, zo zei hij over mensen die gelovigen doodschieten in een gebedshuis.

Aan en in een synagoge in Pittsburgh, in de noordoostelijke staat Pennsylvania, heeft een schutter zaterdagochtend meerdere mensen doodgeschoten. De dader, een 46-jarige blanke man, werd na een vuurgevecht met de politie opgepakt. Drie agenten zouden daarbij geraakt zijn door kogels.

Volgens Trump zal de dodenbalans in Pittsburgh ook “veel erger” zijn dan initieel gedacht. Wat hij daarmee bedoelde is niet duidelijk.

Trump liet ook uitschijnen dat de moordpartij niet had kunnen plaatsvinden mocht er gewapend beveiligingspersoneel aanwezig geweest zijn. “Gewapende bewakers hadden de dader kunnen tegenhouden”, klonk het.