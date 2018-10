Eerste studenten die opleiding arts niet in zeven maar zes jaren aflegden, scoren bovengemiddeld

Antwerpen - Zaterdag promoveren in Gent 222 studenten Geneeskunde. Zij behoren tot de eerste lichting studenten die hun basisopleiding arts in zes jaar in plaats van zeven jaar tijd hebben afgewerkt. Toch scoren de studenten bij Europese tests bovengemiddeld.

Acht jaar geleden stemde het parlement een wet waardoor de 7-jarige opleiding tot arts werd ingekort tot een opleiding van 6 jaar, zoals in de meeste landen in West-Europa het geval is.

Alle studenten uit het zesde jaar namen dit jaar deel aan de European Knowledge Test georganiseerd door de European Board of Medical Assessors. Deze internationale test wordt jaarlijks afgenomen in verschillende Europese universiteiten in België, Zwitserland, Nederland, Finland, Polen, het VK, Georgië en Polen. De test bestaat uit 200 meerkeuzevragen.

Opvallend is dat maar liefst 83 pct van de Gentse studenten de test succesvol aflegden. Voor studenten uit andere universiteiten was dat slechts 70 pct. In de 42 van de 43 domeinen presteren de studenten in Gent beduidend beter dan de studenten uit andere universiteiten. UGent zegt bijzonder fier te zijn over de prestatie van deze studenten.

De UAntwerpen deed niet mee aan het examen. “Het gaat om een ‘vrijblijvend’ Europees examen. De UGent was de enige Vlaamse universiteit die deelnam. Leuven, Brussel en Antwerpen deden dat niet”, zegt UA-woordvoerder Peter De Meyer in een reactie.