Onderhandelingen leveren geen akkoord op: ook morgen staakt Aviapartner op Brussels Airport

Zaventem - De onderhandelingen tussen directie en vakbonden van bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport in Zaventem zijn zaterdag zeer gespannen verlopen. Een akkoord werd voorlopig niet bereikt, de staking gaat zondag verder. TUI fly zal al zeker vijf vluchten afleiden naar naburige luchthavens.

De vakbonden en de directie van Aviapartner op Brussels Airport hebben zaterdagavond na een marathononderhandeling van tien uur geen akkoord bereikt. Dat raakte omstreeks 21 uur bekend. Morgenochtend zullen ze opnieuw samenzitten en de gesprekken verderzetten.

Foto: REUTERS

Het personeel staakt al sinds donderdagavond. Onder meer het gebrek aan personeel is een discussiepunt. Intussen werden al 130 vluchten geannuleerd, dat aantal zal nu nog oplopen. Morgen worden er 74.000 passagiers verwacht.

Heel wat reizigers reageren misnoegd, anderen hebben dan weer begrip voor de werknemers van de bagageafhandelaar. “Het is hun laatste wapen”, klonk het.

In een persbericht zei de directie van Aviapartner eerder al dat er zaterdag enkele onwaarheden verspreid werden via bepaalde media. “De discussies gaan niet over beloftes die niet door ons zijn nagekomen. Wél over nieuwe eisen van de vakbonden. Die vormen de kern van het overleg dat aan de gang is.”

Staking uitgelokt

Het dispuut draait rond de afwikkeling van de vorige staking in januari van dit jaar. De directie zegt de toenmalige engagementen wel degelijk te zijn nagekomen. “Wij hebben ons in januari strikt gehouden aan de gemaakte afspraken. Er was overeengekomen dat Aviapartner een cash betaling zou doen aan alle betrokken medewerkers in oktober, na het zomerseizoen dat eindigt in september. Die afspraken werden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst.”

Volgens de directie brak de staking uit net na de uitbetaling van de premie, die verbonden was aan een engagement om geen acties te ondernemen. “De vakbonden willen nu bijkomende financiële compensaties voor het niet uitlokken van stakingen gedurende een bepaalde periode.”

De vakbonden stellen dat de staking door de directie werd uitgelokt door het niet nakomen van afspraken.

TUI leidt vluchten om

Als gevolg van de staking zal luchtvaartmaatschappij TUI fly zondag vijf vluchten afleiden naar de luchthavens van Charleroi, Antwerpen en Rijsel (Frankrijk). De betrokken reizigers worden momenteel gecontacteerd en geïnformeerd. Passagiers voor deze vluchten worden met bussen vanuit Brussel naar de alternatieve luchthavens gebracht. Deze bussen brengen ook terugkerende reizigers naar Brussel.

Alle zestien andere vluchten die zondag in Brussel gepland zijn, zullen ook effectief vanuit Brussels Airport worden uitgevoerd. De maatschappij adviseert de passagiers van die vluchten om alleen met handbagage te reizen.

Touroperator TUI en de luchtvaartmaatschappij TUI fly zetten extra personeel in op alle luchthavens en aan de desks om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de reizigers én hun bagage zo snel mogelijk naar hun bestemming te brengen, aldus het persbericht.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS