Ref twijfelt minutenlang, maar geeft dan toch strafschop voor Club Brugge na tussenkomst van VAR

De gelijkmaker van Club Brugge tegen STVV leverde heel wat discussie op. De bezoekers kregen eerst balvoordeel nadat doelman Steppe spits Wesley onderuit maaide. Maar Vanaken miste en verprutste zo het balvoordeel. Toch kwam ref Lardot nog terug op de fase en gaf hij na minutenlange twijfel en tussenkomst van de VAR toch een strafschop, die Vanaken scoorde.

Na een blunder van STVV-verdediger Paul Garcia kreeg Wesley vrije baan richting doel. Hij probeerde doelman Kenny Steppe te omspelen, maar die maaide de Club-spits onderuit. Een overduidelijke overtreding. Maar ref Lardot liet doorspelen waardoor Hans Vanaken een immense kans kreeg, maar de Limburger trapte onbegrijpelijk over het lege doel. En verprutste zo het balvoordeel.

Toch kwam er nog een strafschop. Op aangeven van de VAR ging ref Lardot kijken naar een herhaling kijken. Aan dat scherm bleef hij minutenlang staan om de fase talloze keren te herbekijken. Pas na meer dan drie minuten twijfelen (van 25’51” tot 29’01”) floot Lardot voor een penalty. Hans Vanaken zette die makkelijk om.

Tweede kans

Al snel werden er vraagtekens geplaatst bij de tussenkomst van de VAR. Ook de analisten vonden het een bedenkelijke actie. “Hij heeft duidelijk gezegd ‘je donne l’avantage”, merkte analist Jacky Mathijssen op in de studio van Play Sports. “Maar aan het scherm (de VAR, nvdr.) hebben ze gezegd dat hij zijn voordeel niet heeft genomen en dat hij een tweede kans mag nemen. Dat is toch iets waar je over moet nadenken.”

Feit is dat Lardot ook gewoon kan zeggen dat hij de fout van Steppe op Wesley niet gezien heeft. Dan corrigeerde de videoref hem gewoon en is de discussie over al dan geen voordeel overbodig.

Iemand die er niet om zal malen is Hans Vanaken. Door de penalty kon hij zijn gigantische misser toch nog goedmaken met een doelpunt. “Je vraagt je af hoe je die kans kan missen”, klonk hij. “Gelukkig krijgen we nog die penalty. Of die terecht was? De ref is gaan kijken naar de beelden en dan fluit hij.”

De bewuste strafschopfout:

1) STVV-verdediger Garcia kopt te kort terug op doelman Steppe

2) Wesley probeert Steppe te omspelen, maar die maait de Club-spits onderuit

3) Ref Lardot geeft balvoordeel, maar Vanaken trapt onbegrijpelijk over

4) Ondanks het verprutste balvoordeel vraagt de VAR aan de ref om toch naar de herhaling te kijken