Punt tegen Moeskroen is doekje voor het bloeden voor Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft nog eens een punt gehaald, na een 0 op 24. Maar het is een doekje voor het bloeden, Essevee blijft een zwaargewond dier. Het kon nu ook in een sukkelachtige degradatietopper thuis niet winnen van Moeskroen. Dat het voor het eerst in negen matchen niet verloor, was maar een schrale troost: het weggeven van een 2-0 voorsprong sloeg opnieuw een diepe wonde. Bij Dury en co en bij de voor het eerst jouwende supporters: de crisis is compleet. Maar Dury blijft voorlopig buiten schot.