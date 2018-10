Drama bij Leicester City: helikopter stort van eigenaar stort neer vlak naast stadion

Vlakbij het stadion van de Engelse eersteklasser Leicester City is de helikopter van clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha neergestort. Het toestel veranderde vlak na de crash in een grote vuurzee. Volgens ooggetuigen zou de clubbaas, die ook de Belgische tweedeklasser OHL in handen heeft, in de helikopter zijn gestapt voordat die na een paar seconden neerstortte op de parking, slechts een paar honderd meter verderop.

De helikopter steeg eerder op de avond tussen 20u30 en 20u45 op vanop het veld na de competitiematch tegen West Ham. Kort daarna van stortte het toestel neer op een parking vlakbij het King Power Stadium, de thuishaven Leicester City. Na de crash veranderde het toestel in een grote vuurzee. Het gaat om het eigen toestel van clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha zijn. Volgens een ooggetuige zou hij in de helikopter gestapt zijn vlak voor die opsteeg. Sky Sports meldt dat de vice-president Aiyawatt Srivaddhanaprabha en de technisch directeur Jon Rudkin niet aan boord waren.

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. Onder het bewind van de Thaise zakenman veroverde Leicester verrassend de Premier League-titel in 2016. In 2017 werd hij ook de nieuwe eigenaar van OH Leuven uit de Proximus League.

Als een steen uit de lucht gevallen

“Volgens een ooggetuige stapten de clubeigenaars in de helikopter en steeg het toestel rond half negen op vanop het voetbalveld, zoals na iedere match”, zegt Sky News-reporter Rob Dorsett. “Het klonk alsof er een fout was met de staartpropeller waardoor die na enkele seconden de controle verloor. Het toestel stortte neer op de parking, slechts een paar honderd meter naast het veld.”

Vichai Srivaddhanaprabha Foto: Photo News

Volgens BBC voetbalcommentator Ian Stringer was de helikopter “aan het tollen” en viel het toestel “als een steen uit de lucht.” Freelance-fotograaf Ryan Brown was nog in het stadion toen de helikopter opsteeg. “Maar toen stopte plots de motor”, vertelt hij. “Ik draaide me om en hoorde toen enkel nog wat zoemend geluid. En dan werd het stil en dan was er een harde knal.”

Slachtoffers op de grond?

Het is ook nog niet duidelijk of er mensen op de parking gewond raakten bij het ongeluk. “Mensen renden voor hun leven”, aldus nog de Dorsett. “Er waren zeker nog mensen op de parking. Stafleden en supporters waren nog volop het stadion aan het verlaten. Het is ook zo dicht bij het stadion, slechts een paar honderd meter van de tribunes. Men vreest voor mensen die geraakt werden door brokstukken.”

De helikopter stortte neer vlak naast het King Power Stadium. Foto: AFP

Voetbalclub Leicester City zond een officieel statement uit. “We helpen de politie van Leicestershire en de hulpdiensten bij een groot incident aan King Power Stadium. The club zal een meer gedetailleerde statement geven vanaf het moment er meer informatie bekend is.”

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) 27 oktober 2018

Helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. No news yet as to who was on board. pic.twitter.com/lHjX6NqUUb — Mootaz Chehade (@MHChehade) 27 oktober 2018

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD — Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 oktober 2018

BREAKING: The helicopter which belongs to @LCFC owner Vichai Srivaddhanaprabha has crashed outside the King Power Stadium. More here: https://t.co/z6k5uRvzQF pic.twitter.com/782sPRq3Pv — Sky Sports News (@SkySportsNews) 27 oktober 2018