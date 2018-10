KV Mechelen boekt vijfde opeenvolgende zege, Kaya scoort weergaloze goal

Er staat geen maat op KV Mechelen in de Proximus League. Na Lommel, OH Leuven en Beerschot Wilrijk stuurde Malinwa vanavond ook Roeselare met een droge 3-0 terug naar West-Vlaanderen. Zeventig minuten hield Roeselare stand maar dankzij doelpunten van Mera, Kaya en een owngoal van Schmisser maakte KV uiteindelijk toch het verschil. Domper op de feestvreugde was de schijnbaar ernstige knieblessure voor Gustav Engvall.

Never change a winning team. Na een 12 op 12 had Wouter Vrancken geen enkele reden om aan zijn basisploeg te sleutelen. Bij de bezoekers moest coach Jordi Condom noodgedwongen drie wijzigingen doorvoeren. Camargo – niet te verwarren met De Camargo – was geschorst, Rajsel stak ziek in zijn bed en Yagan moest geblesseerd afhaken. In hun plaats kwamen Semedo, Damman en de Nederlandse tank Gravenberch in de ploeg.

Record voor Verrips

De start van KVM was minder verschroeiend dan die tegen Beerschot Wilrijk maar de eerste kans was wel voor de thuisploeg. Een schot van Togui vanuit een scherpe hoek werd goed gepakt door Wouter Biebauw, een oude bekende Achter de Kazerne. Roeselare stond goed en kwam er helfweg de eerste helft ook een eerste keer uit. De vrijstaande Damman trapte van in de zestien onbesuisd over.

Wat later zette Gravenberch zijn landgenoot Verrips een eerste keer aan het werk met een harde knal vanop afstand. Verrips pakte de bal klem en kroonde zichzelf daarmee tot nieuwe recordhouder in de discipline ‘Aantal opeenvolgende minuten zonder tegengoal’ voor doelmannen in Eerste Klasse B. Nauwelijks een minuut later kon Kompany de nieuwe recordhouder bijna meteen vloeren. De kopbal van ‘het broertje van’ strandde op de paal maar werd ook afgevlagd voor een duwfout.

Opdoffer voor rust

Tien minuten voor de rust kreeg Kaya een grote kans aangeboden op een lage voorzet van Storm. De afgezakte ‘koning der assists’ uit 1A plaatste de bal centimeters naast. Het slechtste nieuws van de eerste helft volgde een paar minuten later. Na een ongelukkig contact met Schmisser verdraaide Engvall zijn knie. De Zweed haalde met veel moeite nog net het rustsignaal maar moest dan wel vervangen worden met een schijnbaar ernstige knieblessure. In de komende dagen moet blijken hoelang de man in vorm bij KV Mechelen aan de kant zal staan.

Met Storm op de positie van Engvall en de ingevallen Tainmont op links ging KV na de rust op zoek naar de openingsgoal. Scheidsrechter Wesli De Cremer besloot de thuisploeg een handje te helpen met een licht gefloten penalty voor een vermeende trekfout van Borry op Tainmont. Tainmont zette zich zelf achter de bal maar mikte de strafschop naast de paal. Even na het uur moest Roeselare verder met zijn tienen. Gravenberch pakte zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen.

Mera breekt de ban

De rode kaart voor de Nederlander was het startsignaal voor een laatste halfuur eenrichtingsvoetbal naar het doel van Biebauw. Een doelpunt van Tainmont werd eerst nog onterecht afgekeurd voor buitenspel van Van Cleemput maar luttele minuten later kreeg KV dan toch wat het verdiende. Op een uitdraaiende corner van Schoofs klom Air Mera hoger dan iedereen en buffelde hij de 1-0 op het scorebord. De ban was nu gebroken en KV ging op zoek naar meer. Tien minuten voor tijd kreeg Kaya alle tijd en ruimte om uit te halen met zijn rechter.

Vanop ruim twintig meter liet hij Biebauw kansloos met een beauty van een schot. Het eerste doelpunt van de aanvoerder bij zijn nieuwe club was er meteen eentje om in te kaderen. Geen twee zonder drie dacht Schmisser. De verdediger van Roeselare verwerkte in de slotminuut een voorzet vanop rechts in eigen doel en zorgde zo voor de vierde 3-0 zege op rij voor KV Mechelen.