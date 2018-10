Artsenwereld positief over mogelijke richtlijnen minister De Block. “Arbeidsongeschiktheid bepalen? Nu vaak met de natte vinger”

Een hulpmiddel voor artsen, geen verplichting. Zo noemde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de mogelijke richtlijnen rond de duur van arbeidsongeschiktheid bij acht aandoeningen. Patiëntenverenigingen wachten het advies bezorgd af, maar de artsen zelf reageren alvast positief.

Het Vlaams Patiëntenplatform vreest dat zieken door de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block als profiteurs zullen worden bestempeld als ze langer nodig hebben dan de maximumtermijn om te herstellen. Of dat langdurige zieken hun uitkering zullen verliezen wanneer ze ‘te lang’ uitzieken. Of dat mensen onder druk zullen worden gezet om sneller weer aan het werk te gaan.

Belangrijk hulpmiddel

De artsenwereld zelf reageert nu echter positief op het voorstel van De Block. Domus Medica, de Vlaamse huisartsenvereniging, ziet het immers als een belangrijk hulpmiddel voor startende artsen. “Arbeidsongeschiktheid voorschrijven is niet makkelijk”, zegt voorzitter Roel Van Giel. “Je moet een inschatting maken over de gezondheid van de patiënt, de leeftijd, welk werk hij doet...”

Wel benadrukt hij dat de richtlijn geen wettelijke richtlijn mag worden om artsen of patiënten te sanctioneren als ze van de standaard afwijken. “De richtlijn is de standaard, vervolgens moet je naar de patiënt kijken of er van die standaard afgeweken moet worden. Als daar gegronde redenen voor zijn, dan moet de arts dat kunnen doen.”

Niet in opleiding

Opmerkelijk is dat de duur van arbeidsongeschiktheid momenteel niet aan bod komt in de opleiding geneeskunde.

“Het is moeilijk om daar les over te geven, omdat elke patiënt anders is”, zegt professor An De Sutter van de faculteit geneeskunde aan de Universiteit Gent.

“Arbeidsongeschiktheid komt alleen aan bod als het gaat over de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg”, zegt Jonas Brouwers, arts-specialist in opleiding orthopedie aan de KU Leuven. “Eerlijk: de duur van werkverlet wordt vaak bepaald met de natte vinger of op basis van voorschrijfgedrag van begeleiders of eigen gewoontes.”

Brouwers en Van Giel vinden dan ook dat er in de opleiding meer aandacht voor moet zijn. “Als die richtlijnen er komen, zullen ze waarschijnlijk wel aan bod komen in de les”, zegt De Sutter. Al benadrukt ze dat studenten huisarts tijdens hun studie ook drie jaar praktijkervaring opdoen vooraleer ze alleen in het veld staan. “Voor advies kunnen ze dan terecht bij hun praktijkbegeleider.”

De nieuwe richtlijnen zijn voor veel artsen dan wel een welgekomen hulpmiddel, maar het is nog maar de vraag of ze zo makkelijk te bepalen zijn. Minister De Block liet al weten dat het kan dat er met name voor borstkanker geen richtlijn komt, omdat er te veel individuele verschillen zijn.