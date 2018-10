Nieuwe mokerslag voor Peter Maes: Lokeren gooit coach op straat

Peter Maes is niet langer coach van Sporting Lokeren. Het 0-0-gelijkspel tegen KV Oostende van zaterdagavond is hem fataal geworden. Lokeren blijft daardoor gedeeld laatste in de Jupiler Pro League, samen met Moeskroen en Zulte Waregem. Hiermee eindigt een gitzwarte week met een mokerslag voor Peter Maes. De trainer zat eerder deze week in de cel nadat hij in verdenking werd gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Assistent Vidarsson neemt voorlopig over.

In de match van de waarheid kwam een slap Lokeren zaterdagavond niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen KV Oostende. De thuissupporters lieten hun ongenoegen al blijken tijdens de wedstrijd. “Wij willen Lokeren terug”, rolde meermaals van de tribunes. Na de match ontrolden de misnoegde Lokeren-fans spandoeken tegen voorzitter Lambrecht. “Sssssst…. Hier slaapt Roger.” Die schoof de zwartepiet meteen na de match echter door naar Peter Maes. Na een kort gesprek met zijn coach was het ontslag een feit.

“Die sportief negatief uitvallende resultaten hebben de club er toe gebracht om de samenwerking met coach Peter Maes te beëindigen”, meldde Lokeren in een persbericht. “Arnar Vidarsson neemt zijn taken tot nader order over. Dit seizoen kon Sporting Lokeren niet aanknopen met die goede eindronde van vorig seizoen. Ingrijpen dwong zich op. De club kijkt wel met passend respect terug op de samenwerking met Peter Maes. Wij wensen hem succes toe in het vervolg van zijn carrière.”

Foto: BELGA

Vlak daarvoor had Peter Maes nog voor de tv-camera’s toegegeven dat hij door een moeilijke periode ging. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo was. Zo’n periode met zo weinig punten heb ik als coach nog niet meegemaakt. Je kan niet wegcijferen dat je als coach te weinig punten behaalt. En dat is in mijn geval de situatie.”

De 54-jarige Maes had Lokeren al eens onder zijn hoede van 2010 tot 2015. Toen won hij twee keer de Beker van België met de Waaslanders en leidde de club naar Play-off I en de groepsfase van de Europa League. Hij werd er ook Trainer van het Jaar. Straffe prestaties die hem uiteindelijk in mei 2015 een job als hoofdcoach bij KRC Genk opleverden. Anderhalf jaar later werd Maes er ontslagen, waarop hij begin vorig seizoen terugkeerde naar Lokeren.

Dit seizoen verliep het héél wat minder goed met Lokeren. De Waaslanders staan al weken samen met Zulte Waregem en Moeskroen onderin de rangschikking. Tot overmaat van ramp kwam ook Maes deze week in het Belgische voetbalschandaal terecht. Hij belandde afgelopen maandag in de cel nadat hij in verdenking werd gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. De ontreddering was redelijk nabij, maandagnamiddag op Daknam, waar bandenkoning Lambrecht zich terugtrok voor beraad en de spelers lang in het ongewisse bleven. Waarna hij onze Lokeren-watcher vertelde: “De match tegen KV Oostende is het belangrijkste. Die moeten we winnen.” Het werd 0-0. Het lot van Peter Maes was bezegeld.