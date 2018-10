Monaco-Coach Thierry Henry kan weer niet winnen, maar pakt wel eerste punt tegen Dijon

Youri Tielemans en zijn club AS Monaco hebben zaterdagavond op de 11e speeldag van de Franse eerste klasse 2-2 gelijkgespeeld tegen Dijon. De club uit het prinsdom geraakt maar niet uit de negatieve spiraal waar het sinds het begin van dit seizoen in terecht is gekomen.

Het begon nochtans goed voor AS Monaco, dat in de 29e minuut op voorsprong kwam te staan na een volley van Benjamin Henrichs. De tegenprik kwam er echter al na 4 minuten via Dijon-verdediger Mickael Alphonse. Een flitsende aanval van de bezoekers met Mehdi Abeid (57.) als eindpunt duwde de Monegasken nog dieper in de put. Youri Tielemans, in de basis bij Monaco, mocht in de 72e minuut gaan rusten. Zijn vervanger Adama Traore schotelde Kamil Glik in de 78e minuut de gelijkmaker voor, waarop Monaco toch nog een puntje wist te redden. Nacer Chadli kwam tijdens het duel niet van de bank.

Monaco kon dit seizoen enkel op de openingsspeeldag winnen (1-3 van Nantes). De club uit het Prinsdom bengelt met 6 punten, tegen alle verwachtingen in, helemaal onderaan het klassement. Ook met de aanstelling van Thierry Henry als hoofdcoach boekt de club geen successen.

Anthony Limbombe ging met Nantes met 1-2 winnen op het veld van Amiens. Het waren Boschilia (15.) en Sala (71.) die de uitploeg de zege schonken. De aansluitingstreffer van Mathieu Bodmer (81.) bracht geen heil meer voor Amiens. Nantes ontsnapt zo uit rode zone en is plots 12e met 12 punten. Het duwt tegenstander Amiens (18e met 10 punten) in de degradatiezone van het klassement.

Matz Sels slikte met Straatsburg op bezoek bij Guingamp een vroeg doelpunt van Nicolas Benezet (6.). Zijn ploegmaat Kenny Lala miste in de 77e minuut nog een penalty. Een laat doelpunt van Lucien Zohi (88.) redde nog een puntje voor Straatsbrug, dat in de stand 7e is met 16 punten.