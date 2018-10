Trouwstoet begaat verschillende overtredingen in centrum van Ronse: “Ambulance en MUG werden zelfs gehinderd”

Ronse - Het centrum van Ronse werd zaterdagnamiddag onveilig gemaakt door een trouwstoet. Het verkeer werd op meerdere plaatsen opgehouden, de wagens voerden gevaarlijke verkeersmanoeuvres uit en maakten meerdere verkeersovertredingen. De politie heeft foto’s op Facebook gedeeld in de hoop de daders te kunnen identificeren.

De trouwstoet ging rond 15 uur door het centrum van Ronse. Aan de stoet namen meerdere wagens deel. “De karavaan hield het verkeer op op verschillende plaatsen, passagiers hingen uit de ramen, er werd continu geclaxonneerd, zigzaggen, overdreven snelheid, ... te veel inbreuken om op te noemen”, klinkt het bij de politie van Ronse. “We zijn al in het bezit van een aantal filmpjes van het incident. Op basis van de filmpjes zullen we proberen de overtreders te identificeren en beboeten. We roepen iedereen die zelf filmpjes gemaakt heeft van het incident op om deze met ons te delen via een privébericht op onze Facebookpagina. Help ons dit asociaal en ronduit levensgevaarlijk gedrag een halt toe te roepen.”

De stoet reed onder andere door de Ninovestraat, volgens getuigen. Daar zou de karavaan drie keer gepasseerd zijn, waarbij wagens ook op het voetpad reden. De voertuigen zouden ook alle voertuigen hebben tegengehouden op een rond punt, zegt een andere getuige. Nog een getuige zegt dat een ambulance en MUG moesten uitwijken omdat de karavaan het verkeer op een kruispunt had geblokkeerd. Zo werd onder andere de doorgang van de Kruisstraat naar de Oudestraat geblokkeerd.

“De trouw zal nog wat kostelijker worden”, voegde de politie er nog met een hashtag bij.