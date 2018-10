Staking Aviapartner blijft duren: zondag meer dan één vlucht op vijf geannuleerd op Brussels Airport

Brussel - Op Brussels Airport wordt zondag ruim een op de vijf vluchten geschrapt als gevolg van de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het gaat om 150 van de in totaal 550 geplande vluchten. Dat heeft de woordvoerster van Brussels Airport zondagochtend bevestigd aan Belga. De Brusselse luchthaven verwachtte zondag normaal gezien zowat 74.000 reizigers.

De staking duurt al sinds donderdagnamiddag. Geen enkele passagier heeft de nacht van zaterdag op zondag op de luchthaven moeten doorbrengen, dat in tegenstelling tot de voorgaande nachten.

Intussen hervatten directie en vakbonden zondag de onderhandelingen. Alle partijen worden vanaf 10 uur verwacht in de gebouwen van de FOD WASO, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een marathononderhandeling van tien uur leverde zaterdag niets op en even voor 21 uur zaterdagavond werden de gesprekken stopgezet. Als gevolg daarvan is het personeel zondagochtend niet opnieuw aan de slag gegaan, zoals aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld.

