Dit verandert op 1 november: boetes voor overlast op treinen en geen trolleys meer bij Ryanair

Het einde van oktober nadert, november komt er aan. Op 1 november treden een aantal nieuwe regels in werking. Een overzicht.

EHBO-opleiding

In het Brussels gewest bestaat de rijopleiding vanaf 1 november ook uit een EHBO-opleiding. Elk jaar zullen er zowat 20.000 opleidingen gegeven worden.

De doelstelling van de cursus is om de automobilisten een basisvorming te geven, zodat ze weten hoe ze moeten omgaan met slachtoffers in het verkeer. De eerste minuten na een ongeval zijn immers vaak cruciaal.

“Wie zo’n EHBO-opleiding volgde, zal nog voor de hulpdiensten arriveren de juiste dringende zorgen kunnen toedienen bij het slachtoffer van een verkeersongeluk”, stelt staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.

De kosten voor de cursus neemt het Brussels gewest op zich, waardoor het kosteloos is voor de kandidaat-bestuurders. “We zien het als een investering in de verkeersveiligheid van alle Brusselaars en bij uitbreiding van heel het land”, aldus Debaets. Het Brussels gewest wordt het enige gewest in België waar een EHBO-opleiding verplicht is voor het behalen van het rijbewijs. De vorming bestaat uit een theoretisch luik dat van thuis uit op internet kan gevolgd worden, en een praktisch gedeelte van 3 uur praktijkles.

Vanaf 1 november maakt ook een risicoperceptietest deel uit van de vernieuwde Brusselse rijopleiding.

Modernisering ondernemingsrecht

Op 1 november treedt een modernisering van het ondernemingsrecht in werking. Een nieuwe definitie van het begrip “onderneming” moet leiden tot meer rechtszekerheid. De gemoderniseerde wet wijzigt ook de naam van de rechtbank van koophandel, die voortaan ondernemingsrechtbank zal heten.

De hervorming van minister van Justitie Koen Geen (CD&V) ontmantelt het wetboek van koophandel, met verouderde basisbegrippen als ‘handelaar’ en ‘koopman’, uitgewerkt voor de maatschappij ten tijde van Napoleon, waarin kleinhandel de voornaamste commerciële activiteit was. De nieuwe definitie moet meer aansluiten bij de realiteit van vandaag. Na 211 jaar houdt het wetboek van koophandel op te bestaan: het gaat op in het wetboek van economisch recht.

De nieuwe rechtbank zal ook bevoegd worden voor landbouwers, vrije beroepers en vzw’s. Zij worden ook als ondernemingen beschouwd en zullen een ondernemingsnummer moeten hebben. Volgens Geens gaat het om een vereenvoudiging.

Overlast op treinen en in stations beboet

Overlast op treinen, in stations en op stationsparkings kan vanaf 1 november met een administratieve geldboetes, gaande van 50 tot, bij recidive, 500 euro, bestraft worden. Om die boetes te kunnen uitschrijven, zal het treinpersoneel “legitimatiekaarten” moeten dragen waarop hun familienaam en de eerste letter van hun voornaam te zien is. Treinbegeleiders, perronpersoneel en Securail-agenten zullen de boetes kunnen uitschrijven. Securail-agenten konden al pv’s opstellen, maar die moesten vooralsnog via justitie passeren.

Ook voor minderjarigen, vanaf 14 jaar, is er een procedure, zij het met lagere boetebedragen, tot maximaal 175 euro.

Eerder dit jaar verscheen in het Staatsblad een nieuwe wet op de politie van de spoorwegen, die de wet van 1891 vervangt. In die nieuwe wet liet de wetgever zich inspireren door de GAS-wetten en -boetes. Die kunnen al toegepast worden bij de andere vervoersmaatschappijen.

Er bestaat natuurlijk al een strafrechtelijke procedure voor deze overlast, maar die wordt als log en tijdrovend beschouwd. Met de nieuwe wet zullen sommige overtredingen alleen nog administratief bestraft kunnen worden.

Overtredingen die met administratieve geldboetes bestraft kunnen worden, zijn in vier categorieën ingedeeld. Binnen de eerste categorie, die met een boete van 50 euro bestraft wordt, past onder meer roken op plaatsen waar een rookverbod geldt. Categorie 2 is, onder meer, graffiti spuiten op treinen of op- of uitstappen van een trein als het spoorwegpersoneel dat verboden heeft. Deze overtredingen worden met 100 euro bestraft. Zwartrijden, categorie 3, kost 250 euro. De duurste categorie, 300 euro, is voor het vervalsen van vervoersbewijzen en vernielen van stations. De bedragen lopen verder op bij herhaling binnen het jaar.

Nieuwe bagageregels bij Ryanair

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair zal rolkoffers vanaf 1 november niet langer aanvaarden als handbagage. Reizigers moeten dit stuk bagage, of andere grotere stukken, tegen extra kost laten inchecken als bagage voor de vrachtruimte. Alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat mogen dan nog gratis mee het vliegtuig in, tenzij passagiers extra betalen voor een priority-ticket. Concurrent Wizz Air volgde enkele weken later: zij laten nog één gratis stuk handbagage toe in de cabine. Net als Ryanair gaf ook Wizz Air aan dat ze zo het in- en uitstappen door passagiers vlotter willen laten verlopen.

Uit de kleine lettertjes van de Ryanair-aankondiging bleek dat de maatschappij meteen een toeslag zou aanrekenen voor tickets die al verkocht waren voor vluchten na 1 november, maar na protest keerde Ryanair op zijn stappen terug.

Passagiers bij Wizz mogen nog een stuk handbagage van 40 bij 30 bij 20 cm aan boord meenemen. Wie een “WIZZ Priority”-pas koopt, mag een iets grotere trolley meenemen als handbagage.

Ook bij Ryanair kunnen passagiers die een priority-ticket kopen wel met hun trolley aan boord.