Sint-Niklaas - In de Loverkenslaan in Sinaai is zondagochtend om 2.15 uur een man beschoten. Het slachtoffer werd gewond aan de arm overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het wapen dat gebruikt werd was naar alle waarschijnlijkheid een loodjesgeweer. De precieze aanleiding voor de feiten is voorlopig nog onduidelijk. De vermoedelijke schutter werd opgepakt door de politie. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.