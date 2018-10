Bestuurder crasht bij politieachtervolging met wagen tegen gevel en vlucht te voet weg

Haaltert - In de Hoogstraat in Haaltert was er in de nacht van zaterdag op zondag een zwaar ongeval. Na een achtervolging door de politie reed een bestuurder aan hoge snelheid tegen de gevel van een woning en vluchtte.

De bestuurder trapte zijn gaspedaal in toen hij een patrouille zag van de lokale politie van Denderleeuw-Haaltert. Waarom is niet duidelijk. Hij kwam met zijn voertuig tot stilstand tegen een gevel. Die is door de klap verwoest. De brandweer moest op meerdere plaatsen stutten om te voorkomen dat hij zou instorten.

Foto: svo

De verdachte vluchtte te voet weg, de politie zette de achtervolging in, maar het is niet duidelijk of de man alsnog gesnapt is.