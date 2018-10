Gentse marathon start met uur vertraging, lopers wachten in kou: "Doodjammer"

Gent - De politie heeft de tweede editie van de marathon van Gent zondagochtend ruim een uur on-hold gezet omdat niet alle seingevers op hun plaats stonden. Tweeduizend deelnemers moesten een tijdlang in de kou wachten. "Mentaal een zware klap."

De start van de marathon, die om 9 uur had moeten beginnen, kon niet gegeven worden omdat nog niet alle seingevers op hun plaats stonden. Die vrijwilligers moeten voor een vlotte verkeersregeling zorgen en een vlotte doorgang van de lopers garanderen. De politie had daarom bevolen de start uit te stellen tot dit probleem was opgelost. “Dit is de verantwoordelijkheid van de organisatie", klinkt het bij de persverantwoordelijke van de Gentse politie.

Auto's wegslepen

Het gerucht dat het startschot uitbleef door enkele foutgeparkeerde wagens op het parcours, klopt dus niet. Het is wél zo dat er een aantal auto’s in de Zuiderlaan moesten worden weggesleept, maar dat is volgens de politie niet de reden van het uitstel.

Omdat de start op zich liet wachten, stonden honderden marathonlopers buiten in de kou te wachten. “Dit is doodjammer”, zeggen enkele deelnemers. “Mentaal is dit een grote klap. Een marathon loop je niet zomaar, en dan kan je plots niet starten. Dit is niet plezant.”

Opwamingsoefeningen

Uiteindelijk werden alle deelnemers binnengeroepen in de Topsporthal om zich warm te houden. Daar werd officieel meegedeeld dat de wedstrijd on hold werd gezet. De organisatie excuseerde zich voor het ongemak. Er werden ook opwarmingsoefeningen gegegeven.

Ilse Stevens, communicatieverantwoordelijke van het event, betreurt het incident. “Het is jammer, zeker omdat het zo koud is, maar veiligheid gaat boven alles.”

Zo’n uur na de oorspronkelijke start konden de deelnemers dan weer aan de startlijn gaan staan om de marathon te starten.